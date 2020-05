Björn: nieuwe singles ABBA komen ergens dit jaar uit

De Zweedse groep maakte twee jaar geleden bekend na 35 jaar weer nieuw werk uit te brengen, maar de release liep vertraging op. Vorig jaar beloofde Björn al dat fans niet al te lang meer hoefden te wachten en hij herhaalt dat nu. ,,Ik denk ergens dit jaar. Ja, dat denk ik”, zei hij.



Het was fantastisch om weer met Agnetha, Benny en Anni-Frid in de studio te zijn. ,,Na een halve minuut waren we terug in de tijd en voelde het alsof we er gisteren nog waren. Het was zo vreemd. Dat gevoel tussen ons was buitengewoon.”



ABBA is bekend van wereldhits als Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo. Met het laatstgenoemde nummer won de popgroep in 1974 het Eurovisiesongfestival. In 1983 werd een tijdelijke pauze ingelast, maar het viertal kwam daarna niet meer bij elkaar.