Black Panther: Wakanda Forever breekt streamingrecord op Disney+

Black Panther: Wakanda Forever is de best bekeken Marvel-film in de eerste vijf dagen op Disney+, maakte de streamingdienst bekend. De film van regisseur Ryan Coogler verscheen woensdag op Disney+.

Volgens het platform werd Black Panther: Wakanda Forever in de eerste vijf dagen meer bekeken dan andere grote Marvel-films, zoals Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Eternals en Thor: Love and Thunder.

Wakanda Forever is het vervolg op Black Panther uit 2018, waarin wijlen Chadwick Boseman de hoofdrol speelde. Boseman overleed in augustus 2020 op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Al in 2016 werd de ziekte bij hem vastgesteld, maar dit was tot aan zijn overlijden niet publiekelijk bekend. In de sequel is zijn personage ook overleden.

In het nieuwe deel spelen acteurs als Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke en Angela Bassett de hoofdrollen. Met een wereldwijde opbrengst van bijna 900 miljoen dollar was Wakanda Forever een van de grote bioscoophits van afgelopen jaar.

