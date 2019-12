Blessures voor Katja Schuurman tijdens De Battle: ‘Ik lag te janken van de pijn’

De Battle is een co-productie van RTL 4 en de Vlaamse zender VIER. In Vlaanderen is de vierdelige show al uitgezonden en was het met een gemiddeld marktaandeel van 30 procent een succes. Elke show bestaat uit een spectaculair shownummer, een bijna onmogelijke breinopdracht, een veeleisende behendigheidsproef en een levensgevaarlijke stunt. Verhulst: ,,De show is bedacht met heimwee naar de grote shows uit de jaren tachtig, maar gemaakt met de technieken van vandaag. Het genre toont aan dat mensen er met veel plezier naar kijken.”



Katja omschrijft De Battle als groot amusement en een spektakelshow. ,,En het is echt spannend voor de kijkers te zien of we slagen in de opdrachten. Je ziet de struggles van ons allemaal.” Najib prijst het wedstrijdelement in de show. ,,We wilden echt winnen. Er zat 500 man in het publiek, het merendeel was Belg. We zaten in het hol van de leeuw. En we hadden tijdens de act in de studio maar één kans. Als het even misging werden de opnames niet even stilgelegd voor een tweede kans.”



De presentatie van De Battle is in handen van Lieke van Lexmond en Peter Van de Veire. In de eerste show die RTL4 vanavond uitzendt, zitten Jan Smit en Vivienne van den Assem in het Nederlandse panel.