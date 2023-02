Blinde Britse (13) speelt moeilijk stuk van Chopin perfect op stationspiano: ‘Dit is onmogelijk’

Met videoEen blind 13-jarig meisje met een ernstige autistische stoornis heeft onlangs voor verbijstering gezorgd bij de opnames van het nieuwe Britse tv-programma The piano . Midden in een druk station speelde ze aan de stationspiano feilloos een gecompliceerd stuk van componist Chopin. De vermaarde beroepspianist Lang Lang zit in de jury en was sprakeloos.

De show van Channel 4 nodigt amateurpianisten uit om hun talent te laten horen aan stationspiano’s door heel Engeland. Zij weten niet dat achter de schermen - soms zelfs naast de toiletten - twee juryleden meeluisteren. Popster Mika en toppianist Lang Lang kiezen elke aflevering één deelnemer die mag optreden in de Londense Royal Festival Hall, bekend als een van de mooiste zalen ter wereld.

Onder de kandidaten is Lucy (13), een blind meisje met autisme en leerproblemen. Begeleid door haar pianoleraar Daniel betreedt ze het podium op het station, zo is te zien in een fragment dat de zender vrijgaf. Als hij vertelt dat ze Nocturne, opus 9, nummer 1 van Chopin gaat spelen, valt de mond van Lang Lang al open. ,,Het is ongelofelijk dat ze dit kan’’, zegt hij als het meisje vervolgens de sterren van de hemel speelt. ,,H-h-hoe... leert ze dit? Het is ongelofelijk.’’

Ook voorbijgangers op het station luisteren ademloos toe, soms zelfs in tranen. ,,Oh mijn god, dit is onmogelijk’’, zegt Lang Lang. ,,Ik ben sprakeloos, ik weet niet wat ik moet zeggen.’’ Voor collega Mika geldt dat letterlijk: de Grace Kelly-zanger kan geen woord uitbrengen. ,,Twee van zulke uitgesproken kletskousen als wij, die nu omvergeblazen en sprakeloos zijn, het zegt genoeg’’, concludeert hij.



Bekijk het optreden van Lucy, lees daaronder verder:

Hoe leerde ze dit?

Lucy zat nog niet in de premièreaflevering van woensdagavond en haar hele verhaal komt later aan bod, maar eerder werd al duidelijk hoe belangrijk muziek voor haar is. Vanaf het moment dat iemand een keyboard voor haar neus zette, begon ze te spelen.

Ze leerde stukken kennen door haar handen op die van leraar Daniel te leggen terwijl hij speelde, blijkt uit een video van The Amber Trust, een goed doel dat zich inzet voor de muzikale ontwikkeling van slechtziende kinderen. Als ze de muziek beter kent, legt ze haar handen ónder die van Daniel. Door de lessen op te knippen in stukjes van vijf minuten, houdt ze het goed vol.

Het meisje geniet van de muziek door met haar hele lichaam mee te bewegen, en dan vooral haar hoofd. Tijdens de lessen helpt de leraar soms haar hoofd een tikje stiller te houden, zodat de concentratie bij haar vingertoppen blijft. Aan het einde van haar optreden in The piano is overigens te zien dat ze haar vingers in haar oren stopt. Dat is omdat ze weliswaar van applaus houdt, maar niet zo goed tegen het geluid kan.

De recensies voor het programma, gepresenteerd door Claudia Winkleman, zijn erg positief. De deelnemers zijn fascinerend, meteen een ster en de show is één brok vreugde, aldus The Guardian. De recensent van The Telegraph wist zeker dat ze de zoveelste talentenjacht niets zou vinden, maar viel toch voor de ‘charmes’ van het hartverwarmende programma.

