Blinded by The Light, met de zegen van Bruce Springsteen

Al als twintiger was regisseur Gurinder Chadha (58) een fan van Bruce Springsteen, alias The Boss. ,,Zijn teksten en muziek hadden meer diepgang en betekenis dan de andere hits waarmee ik destijds werd geconfronteerd op de radio’’, zegt de Indiaas-Engelse filmmaakster in Londen als zij praat over haar sociale filmkomedie Blinded by The Light die tot de nok toe gevuld is met songs van Springsteen, vooral uit de jaren 80.



Haar bewondering voor het oeuvre van de Amerikaanse zanger speelde een doorslaggevende rol toen zij het boek Greetings from Asbury Park: Race, Religion and Rock N’ Roll van schrijver Safraz Manzoor in handen kreeg. In deze autobiografische roman schetst Manzoor de invloed die de muziek van Springsteen had op zijn jeugd in het weinig opwindende Luton, tijdens bewind van Margaret Thatcher, het opkomend racisme van het gewelddadige National Front en onder toeziend oog van zijn tirannieke vader die onder geen beding wilde dat zijn zoon zijn artistieke aspiraties volgde.



Het verhaal heeft veel overeenkomsten met de zeventien jaar oude filmhit van Chadha, Bend it like Beckham, waarin een Indiaas meisje tot afgrijzen van haar ouders voetbalprof wil worden.