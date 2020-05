Blinding Lights weet van geen wijken in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 20. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 13 stijgers en 16 zakkers.

Love To Go

We hebben Lost Frequencies al even moeten missen in de Top 40. De Belgische dj en producer, die in het dagelijkse leven Felix de Laet heet, vertrok in april van 2018 uit de Top 40. Crazy stond 16 weken in de Top 40 en kwam tot nummer 12. De track maakte hij samen met het Nederlandse duo Zonderling. Dat die samenwerking is bevallen blijkt uit Love To Go, opnieuw een samenwerking van Lost Frequencies en Zonderling. De drie mannen helpen nu ook Kelvin Jones aan zijn Top 40-debuut. Love To Go is nieuw op nummer 36.

ILY

Het origineel van Can’t Take My Eyes Off You stamt uit de jaren zestig. Ondertussen stond het drie keer eerder in de Top 40 dankzij de hits van de Boys Town Gang, Gerard Joling en Tatjana en de Pet Shop Boys. Nu geven Surf Mesa en Emilee er hun draai aan. Het tweetal maakte een meer laid-back versie van de track en hun I Love You is nieuw op nummer 28.

Stuck With U

Precies een jaar geleden, op 18 mei 2019, had Justin Bieber met I Don’t Care de hoogste nieuwe. Toen kwam zijn samenwerking met Ed Sheeran zelfs binnen op nummer 2. Sindsdien werd Sheeran ingeruild voor samenwerkingen met Billie Eilish, Dan & Shay en deze week staat hij ook met Quavo in de Top 40 – via Intentions – op nummer 32. Op Stuck With U hebben Justin Bieber en Ariana Grande de handen ineengeslagen om geld in te zamelen voor het goede doel tijdens deze coronacrisis. De Alarmschijf van afgelopen week is op nummer 15 de hoogste binnenkomer.

Blinding Lights

De top 3 is onveranderd met Breaking Me (van Topic en A7s) op 3 en Roses (van Saint Jhn en Imanbek) op 2. Blinding Lights weet van geen wijken als de grootste hits van ons land en dat betekent dat The Weeknd er nu voor de elfde week mee op nummer 1 staat.