Blink-182 maakt comeback in oorspronkelijke formatie én komt naar Ziggo Dome

De drie oorspronkelijke bandleden hebben nu na bijna tien jaar weer samen muziek gemaakt. Het resultaat is de nieuwe single Edging , die deze vrijdag 14 oktober uitkomt. De heren gaan dus ook opnieuw op tournee. Ze spelen in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Europa en Oceanië. Op 8 oktober 2023 staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor het concert begint maandag.

