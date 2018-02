Bløf-zanger Paskal Jakobsen koopt café in hartje Middelburg

Het pand bestaat uit een café met op de verdieping daarboven een Bed & Breakfast. Jakobsen reageert dat zijn vrouw en hij er nog niet zo veel over kunnen vertellen. ,,Alles moet eerst op zijn plek vallen voordat we wat roepen', zegt de zanger.

Wat Jakobsen met het café gaat doen is onduidelijk. De Facebookgroep 'Wij zijn de stad Middelburg' schrijft dat de B&B boven de zaak blijft draaien: ,,Zeker is wel dat derden de zaak zullen gaan 'draaien'. Verwacht dus geen Paskal achter het fornuis en Door achter de bar, ofzo. Dit is vooral een oude wens die in vervulling gaat, om ooit eens een eigen horecabedrijf in Middelburg te starten." Naar verluidt zou het café medio september opengaan.