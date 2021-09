Bløf-zanger Paskal Jakobsen roept radiozenders op 24 uur geen muziek te draaien

Bob Odenkirk na hartaanval weer aan het werk voor Better Call Saul

8 september Bob Odenkirk heeft de draad weer opgepakt nadat hij in juli een hartaanval kreeg en als gevolg daarvan een tijd rust moest nemen. De acteur, die speelde in de serie Breaking Bad en nu zijn eigen spin-off Better Call Saul heeft, deelde vandaag op Twitter een foto vanaf de werkvloer.