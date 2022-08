Blue-zanger Lee Ryan weer de mist in met drank: gearresteerd op vlucht

Een passagier vertelt tegen The Sun dat de vlucht zo’n 20 minuten vertraging opliep door het incident. ,,Hij gedroeg zich agressief richting de stewardessen nadat duidelijk werd dat ze hem geen alcohol zouden geven. Op een gegeven moment stond hij op en begon hij door het gangpad te lopen ondanks dat hem werd gevraagd om te gaan zitten.” Volgens een ander was de manier waarop Ryan zich gedroeg zeer intimiderend.



De zanger heeft naar verluidt een nacht in de cel doorgebracht, maar is inmiddels weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.



De Britse popster heeft zich meerdere keren uitgelaten over zijn moeizame relatie met drank. Zo liet hij zich in het verleden opnemen in een afkickkliniek nadat hij werd gearresteerd wegens rijden onder invloed en drugsbezit.