BN’ers bezorgd om coronavirus: ‘Ik ben echt bang’

Ook Roy Donders krijgt de bibbers van het coronavirus, vooral nu het virus in zijn geliefde Tilburg is opgedoken. ,,Ik heb toevallig ook een vriendinnetje in het ziekenhuis liggen, dus we zijn ook allemaal best vaak in het ziekenhuis nu’’, aldus Donders tegenover Shownieuws. Toch probeert de Brabander ook nuchter te blijven. ,,Degene die opgenomen is in het ziekenhuis ligt volgens mij lekker in quarantaine, dus wat dat betreft is er nog niet zo veel aan de hand, maar het is natuurlijk wel schrikken als je ineens zo’n bericht krijgt dat er in je woonplaats iemand is die het heeft. Heel mijn familie woont hier.’’