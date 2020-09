BN'ers lijnrecht tegenover elkaar na corona-actie #ikdoenietmeermee

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan. Maar de actie krijgt behalve bijval, vooral ook veel kritiek van collega’s. ,,In mijn oudejaars pleit ik voor saamhorigheid, empathie en betrokkenheid. Dus ja, ik sta recht tegenover elke ‘artiest’ die #ikdoenietmeermee propageert’’, stelt cabaretier Dolf Jansen. ,,Hear hear”, beaamt zanger Tim Knol. En Freek Vonk schrijft onder het bericht van Tim Douwsma: ‘Gebruik je invloed beter man. Ik heb je hoog zitten. Hier bereik je niets mee.’



Ook Claudia de Breij vraagt zich af of de Famke Louises van deze wereld afzien van medische hulp als zij zelf corona krijgen. ,,Je zult mij niet neerbuigend horen over deze artiesten, ik ben dol op bijvoorbeeld Bizzey. En ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie #ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui.’’ Zanger Roel van Velzen twitterde kort: ‘#Ikdoegewoonnogmee’.

Zorgpersoneel

De actie valt ook verkeerd bij zorgpersoneel, dat op sociale media hard uithaalt naar de zangers en vloggers. ,,Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de IC’’, verzucht recoveryverpleegkundige Don Roelofsen uit Den Bosch. ,,Daar wordt namelijk met man en macht gewerkt voor patiënten die nog wél graag mee willen doen.’’ Zijn irritatie krijgt veel bijval.

Ook politici nemen hard stelling tegen de actie. ,,Of het nou je favoriete zanger is, een drukke rapper of je broer, laat ze weten dat we snappen dat het ook voor hen nare tijden zijn, maar een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen. #Coronadoetwelmee’’, beklemtoont VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff.

D66-fractieleider Rob Jetten sluit zich bij hem aan. ,,Ik snap de frustratie best, maar ik snap niks van deze oproep. Kritische vragen stellen mag, maar beïnvloed mensen niet met deze verkeerde boodschap. Voor iedereen geldt: houd je aan de regels. Dan kunnen we straks allemaal weer naar optredens of de kroeg.#ikdoewelmee”, aldus Jetten.

Maatregelen ‘rammelen’

In het statement dat hoort bij die hashtag #ikdoenietmeermee stellen diverse artiesten dat ze voor een goede volksgezondheid zijn. Ze zijn echter van mening dat de huidige maatregelen ‘aan alle kanten rammelen’. ‘Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van mijn en onze kinderen?’

‘Wij willen duidelijkheid’, is de boodschap. De BN’ers roepen op tot eerlijkheid en transparantie. Daarna stellen ze flink wat vragen: ‘Wat is het nut van niet-medische mondkapjes en de anderhalve meter? Hoe betrouwbaar is de PCR-test en waarom stemt de overheid tegen een onderzoek? Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd? Angst is de grootste onderdrukker van het immuunsysteem. Hoe kun je dan rechtvaardigen dat je mensen massaal bang maakt? Waar is de griep gebleven? Hoe dodelijk is dit virus?’



Het statement wordt afgesloten met het verzoek om de volgende oproep om te delen: ‘Alleen samen krijgen we de overheid onder controle. #ikdoenietmeermee.’

