BN'ers op jacht naar drie verraders in hun midden

De kijker thuis weet, anders dan bij bijvoorbeeld Wie is de Mol?, wél wie er speelt met een dubbele pet op. ,,Dat is het unieke, de kijker - u, jij, ik - weet alles en dat is iets wat niet eerder in dit genre vertoond is”, zegt Beckand. ,,Met de kennis die je hebt, kijk je op een totaal nieuwe manier naar menselijk gedrag, naar smerige spelletjes, naar sluwe tactieken en valse beschuldigingen.”

In een kasteel in Zuid-Limburg komen achttien bekende Nederlanders samen voor een spel waarin ze samen een grote zilverschat kunnen winnen. Drie van hen willen echter de schat niet delen en worden verraders. Zij doen er alles aan om zelf met de buit naar huis te gaan, zetten de groep tegen elkaar op en ‘vermoorden’ elke nacht een medekandidaat. Angst, verdeeldheid en verdachtmakingen zijn het gevolg, stelt RTL 4. De overige deelnemers – die ‘getrouwen’ worden genoemd – proberen zich te weren door de verraders te ontmaskeren en hen, in de dagelijks terugkerende ‘Raad’, weg te stemmen voordat het te laat is.

Mindfuck

Het team dat De Verraders maakt is hetzelfde team dat ooit in Nederland Wie Is De Mol? is gestart. De opnames zijn al achter de rug, vertelt Beckand. ,,Zoveel spanning, emotie en intensiteit heb ik niet vaak gezien tijdens een opnameperiode”, zegt hij. ,,Na twee draaidagen zaten heel wat deelnemers al helemaal stuk vanwege de grote mindfuck die dit programma teweegbrengt.”

De Verraders is ontwikkeld door IDTV en POSVIDEO en is vanaf zaterdag 13 maart 21.30 uur te zien bij RTL 4.

