BN’ers bergen dure horloges op uit angst voor beroving: ‘Zonde, want ben er trots op’

Ali B begon er zelf over aan tafel bij Op1. Hij vertelde woensdag aan presentatoren Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen over zijn ‘dure klokje’ dat zelfs John de Mol imponeerde. Het was maar een tussenzin en zijn mouw verborg het horloge voor de kijker, toch was de rapper het uurwerk een dag later kwijt. Beroofd, pal voor zijn huis in Almere.