BN’ers gaan de diepte in met Joram Kaat: ‘Het enige wat overblijft is jij met je gedachten’

Zes bekende Nederlanders (influencer Nienke Plas, verslaggever Dennis Schouten, actrice Joy Wielkens, influencer Koen Kardashian, ex-profvoetbalster Anouk Hoogendijk en rapper Donnie) gaan in het nieuwe programma Diep de confrontatie met zichzelf aan. We zien veel van hun leven voorbij komen op televisie of sociale media, maar waar worstelen zij nu eigenlijk mee? Met welke zorgen lopen ze rond, zijn ze wel tevreden met hun leven en hoe kunnen ze meer rust vinden in de dagelijkse hectiek? Presentator Joram Kaat hoopt met behulp van ‘drie wijzen’, een predikant, psycholoog en een ervaringsdeskundige, antwoord te kunnen geven op de soms confronterende levensvragen van de sterren. ,,We hebben allemaal een beeld over deze bekende Nederlanders, maar we zien hier een kant van ze die we nog niet eerder hebben gezien”, legt Kaat uit.