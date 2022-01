BNNVara belicht politieke twijfel rond huwelijk Willem-Alexander in docuserie

T-Mobile zet samenwer­king met The Voice per direct stop

T-Mobile is niet langer sponsor van The voice of Holland. Dat laat het telecombedrijf, dat per direct de samenwerking stopzet, weten in een verklaring. ‘We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen hier als bedrijf nadrukkelijk afstand van.’

10:51