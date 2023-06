BNNVara trekt zich terug uit Op1: ‘Verschil van inzicht over invulling programma’

Het is niet duidelijk op welk verschil van inzicht de omroep doelt. ,,Voorstellen van onze kant om dit te veranderen hebben tot niets geleid.” BNNVARA ‘betreurt’ dat. ,,Aangezien we hier van het begin af aan bij betrokken zijn geweest en met elkaar mooie uitzendingen hebben gemaakt. Daar zijn we de redacteuren en presentatoren van het programma dankbaar voor. Met hen gaan we in gesprek over nieuwe projecten voor na deze periode.”