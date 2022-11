BNNVara wilde publiekelijk afstand nemen van eerste reactie Matthijs van Nieuwkerk

In de eerste verklaring die Van Nieuwkerk stuurde na het artikel over woede-uitbarstingen die zorgden voor medische klachten bij redactieleden betoog hij geen spijt. Sterker nog: hij haalde uit naar twee oud-collega's. BNNVara was zo ontevreden over dat statement dat ze publieke afstand wilde nemen ,,Dit vonden wij niet passend, omdat het zou – en zou moeten – gaan om een publieke en persoonlijke spijtbetuiging’, reageert de omroep. ,,We hebben toen aangegeven dat het voor ons van essentieel belang is dat hij richting medewerkers erkent dat hij over grenzen is gegaan.”



In het eerste statement viel te lezen: ‘Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en gerust gevoel hebben kunnen geven brengt mij nu in verlegenheid.’ In de tweede verklaring voegde hij toe: ‘We nu zitten met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.’