Bob Dylan verkoopt rechten honderden nummers, mogelijk recorddeal van 250 miljoen euro

De 79-jarige Dylan sloot de overeenkomst rechtstreeks met Universal Music. Wat het bedrijf ervoor betaald heeft is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om bijna 250 miljoen euro. Nummers die Dylan in de toekomst schrijft, vallen niet onder de deal.



Universal Music zei in een verklaring het een ‘voorrecht en verantwoordelijkheid’ te vinden om ‘een van de grootste songwriters aller tijden’ te vertegenwoordigen. Dylan zelf wilde niet reageren.



Bob Dylan is bekend van nummers als Blowin’ in the Wind, The Times They Are A-Changin’ en Like a Rolling Stone. In 2016 kreeg hij de Nobelprijs voor de Literatuur toegekend.