Bobbi showt make-uploze gezicht en Imanuelle ruikt aan bloemen

Makers Wie is de Mol? moeten mogelijk reisbestem­ming aanpassen

15:20 De makers van Wie is de Mol? moeten door het coronavirus mogelijk de reisbestemming van het programma aanpassen. Dat is een van de vele opties die worden onderzocht om dit jaar op tijd met de opnames te beginnen voor het volgende seizoen, dat in januari 2021 op televisie staat gepland. Dit laat een woordvoerster van AVROTROS maandag weten.