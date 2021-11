Bodyguard prinses Diana: ‘Van actrices die haar speelden, is Kristen Stewart de beste’

Docuserie Kinderen van Ruinerwold verkocht aan het buitenland

De veelbekeken en -geprezen documentaireserie De Kinderen van Ruinerwold is ook te zien in het buitenland. De reeks van Jessica Villerius, die vorige maand de Gouden Televizier-Ring won, is verkocht aan meerdere landen. Dat laat Dutch CORE, de organisatie van de NPO die verantwoordelijk is voor de internationale distributie, vandaag weten.

11 november