Boek Arjen Lubach nu al op nummer 2 in bestsellerlijst

In het boek, dat vorige week woensdag uitkwam, schrijft Arjen dat hij gaat stoppen met zijn populaire programma Zondag met Lubach. Een belangrijke reden daarvoor is dat hij op het hoogtepunt met het programma wil stoppen. Wel gaat hij door met het maken van andere televisieprogramma’s.



Ook nieuw in de lijst is het jongste kookboek van Jamie Oliver. Met zijn receptenboek 7x anders komt hij nieuw binnen op nummer acht. Glennon Doyle komt eveneens nieuw in de lijst binnen en pakt gelijk de koppositie met zijn werk Ongetemd leven.