Boer Jan en Nienke lopen tegen een muur op tijdens citytrip

De 36-jarige Jan, die in Noord-Holland een zorgboerderij runt, viel als een blok voor Nienke. Zij werd tijdens de opnames van de populaire datingshow ook verliefd op hem.



Maar eenmaal in het buitenland valt het toch wat tegen, zo is te zien in een preview van de uitzending van zondag. ,,Ik merk een lichte teleurstelling’’, concludeert Nienke als ze met haar boer een wandeling maakt. Jan noemt het ‘berusting’. ,,Gewoon even kijken bij mezelf inderdaad.’’



,,Ja, misschien komt het ook wel door wat je zegt, ja. Dat het gevoel bij mij al verder is’’, vult de vader van vier aan. ,,Tuurlijk is het dan fijner als het dan bij allebei zo is.’’ Volgens Nienke is dat slechts een verwachting. Later zegt ze voor de camera dat ze het moeilijk vindt dat ze niet zoveel voor Jan voelt als hij voor haar. In tranen legt ze uit dat ze daar erg mee zit en het vooral voor de agrariër niet leuk vindt.



Het ziet ernaar uit dat veel boeren na dit seizoen alleen achterblijven. Boerin Annemiek stuurde alle mannen naar huis en ook bij boer Geert en Angela loopt het stroef. Boer Bastiaan vertelt Milou in de preview opnieuw dat hij een langeafstandsrelatie niet ziet zitten. Hoe het met Geert Jan en zijn Karine gaat, is afwachten.