Boer Wilfred betrekt Yvon Jaspers bij snode trouwplannen

Vrijgezel Marjon Moed en schipbreu­ke­lin­gen Jan en Alie te gast in De Ochtend Show to go

4 november 4 november zijn vrijgezel Marjon Moed, onderwijsverslaggever Ellen van Gaalen, en schipbreukelingen Jan en Alie van Ommen te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.