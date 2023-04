Boer zoekt Vrouw is terug: weet jij deze momenten nog?

Voi­ce-advocaat Diekstra mag naar het moederbe­drijf van The Voice: ‘Excuses accepteren we niet zomaar’

De Raad van Bestuur van het Britse ITV, verantwoordelijk voor de productie van The Voice of Holland, heeft laten weten met slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in gesprek te willen. Het bedrijf heeft dat laten weten aan de raadsman en de vrouwelijke slachtoffers die hij bijstaat.