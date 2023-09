Boer zoekt vrouw over de grenzen stuk minder braaf: zwanger van andere boer, pikant avontuur op eerste dag

In Nederland hadden we wel eens een relletje in Boer zoekt vrouw met bijvoorbeeld de iets te handtastelijke boer Geert, boer Peter die al een vriendin leek te hebben en boer Richard die stiekem belde met de kandidaten. Maar zo bont als de deelnemers over de landsgrenzen maakten onze agrariërs het nooit. In aanloop naar het nieuwe seizoen in Nederland kijken we naar de bizarre incidenten in het buitenland. Van een spannend nachtelijk avontuur op de eerste dag tot een zwanger zijn van een andere boer.