Boerin Annemiek twijfelt aan sexy foto’s en Angela heeft lak aan de kou

11 november RTL komt met een nieuwe datingshow in de lijn van The Bachelorette. In het nieuwe programma Prince Charming proberen tien vrijgezelle mannen het hart te veroveren van de 29-jarige Marvin. Dit keer dus geen vrouwen maar alleen mannen in de zoektocht naar liefde.