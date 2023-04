Boerin Bertie vraagt vriendin Rosita ten huwelijk in Onze boerderij in Europa

Maagkanker vaak pas laat ontdekt: dit zijn volgens arts mogelijke symptomen

,,Maagkanker is een zeer agressieve kanker”, zegt Eduard Callebout, digestief oncoloog. In het Universitair Ziekenhuis van Gent behandelt hij patiënten met maag- en slokdarmkanker. Hij geeft uitleg over de symptomen, risicofactoren, mogelijke behandelingen en overlevingskansen voor deze vorm van kanker die ieder jaar ongeveer 1000 tot 1300 Nederlanders treft.