Boete en hersenschudding voor Douwe Bob na aanrijding met flitsbezorger

Douwe Bob schrijft in zijn bericht dat hij op het fietspad werd afgesneden door een scooter van een flitsbezorger, iemand die namens een commerciële dienst boodschappen aflevert aan huis. Een omstander maakte pal na het incident een video, die de zanger in zijn bericht heeft geplaatst. Daarop is te zien hoe hij tekeergaat tegen de bezorger in kwestie. ,,Nu ben ik het, de volgende keer is het een kind. Het is altijd hetzelfde met jullie motherfuckers. Over de stoep, over alles heen.’’