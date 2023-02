Boete voor Lange Frans vanwege mishandeling verkeersregelaar

Hilary Duff optimis­tisch over potentiële terugkeer Lizzie McGuire

Hilary Duff heeft er vertrouwen in dat er toch een reboot van de Lizzie McGuire-serie gaat komen voor Disney+. Dat zei de Amerikaanse actrice bij de talkshow Watch What Happens Live. Zo’n drie jaar geleden zou al een reboot van de serie worden gemaakt, maar dat ging toen toch niet door.

30 januari