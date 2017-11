Bolt wil terug naar Colombiaanse jungle en ontvoerders

Enige Duitse Bondgirl overlijdt op 79-jarige leeftijd

19:24 De Duitse actrice Karin Dor is begin deze week op 79-jarige leeftijd in München overleden. Dat meldde het theater Komödie im Bayerischen Hof vanmiddag. Dor speelde als enige Duitse een rol als Bondgirl. Ze speelde met Sean Connery als James Bond Helga Brandt in de film You Only Live Twice uit 1967.