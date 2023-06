Bom is gebarsten achter de schermen bij Op1: ‘Zo niet vol te houden’

Lil Kleine trekt hoger beroep in mishande­lings­zaak bij club in

Lil Kleine heeft het hoger beroep dat hij had aangetekend tegen zijn veroordeling vanwege een mishandeling bij een club in Amsterdam in 2019 ingetrokken. Zijn advocaat Nienke Hoogervorst heeft dinsdagavond een bericht hierover van Shownieuws bevestigd. Een verdere toelichting geeft zij niet.