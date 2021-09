Bon Jovi lanceert eigen onlinemuziekkanaal

Luisteraars kunnen, naast de bekende albumversies van nummers als Livin’ On A Prayer, It’s My Life en Bed Of Roses, ook live-uitvoeringen van de hits beluisteren. Vanaf vrijdag wordt wekelijks een concert van Bon Jovi gestreamd en het eerste in die reeks is een optreden van de band in de China Club in New York uit 2000.