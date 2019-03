Bondgirl Tania Mallet (77) overleden

‘Zeilmeisje’ Laura Dekker (23) recent bevallen van zoontje

31 maart Zeilmeisje Laura Dekker (23), die jaren geleden als tiener in haar eentje rond de wereld zeilde met haar schip Guppy, is recent bevallen van een zoontje. Dat heeft ze laten doorschemeren in het RTL-programma Iedereen had het erover van Art Rooijakkers. De uitzending is donderdag op televisie, maar nu al te zien op Videoland.