Bones-acteur Heath Freeman (41) overleden

Verschillende bekendheden reageren verslagen op de dood van de acteur. Gina Carano, die met Freeman samenwerkte voor de aankomende film Terror on the Prairie, deelde op Instagram een foto van de twee samen. ‘Ik voel me gezegend dat ik hem heb gekend. Rust in vrede.’ Realityster Shanna Moakler liet op Instagram weten dat haar ‘hart gebroken is’ door het overlijden van haar goede vriend. In de reacties onder haar bericht schreef zij dat Freeman in zijn slaap is overleden.