Boobiepower van Beertje en nieuw haar voor Barbie

Arti Kraaije­veld van de Bintangs overleden

12:41 Voormalig Bintangs-gitarist Arti Kraaijeveld is overleden. Dat heeft zijn broer Frank, met wie hij de Bintangs in de jaren zestig oprichtte, bekendgemaakt. Kraaijeveld stierf gisteren in het bijzijn van zijn familie. Hij was 71 jaar.