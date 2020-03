Boodschappenservice: Thomas Acda komt in actie voor zorgpersoneel en ouderen

Om te voorkomen dat kwetsbare mensen en zorgpersoneel onvoldoende boodschappen in huis hebben, kunnen zij hun boodschappenlijstje via een mailtje aan hem doorgeven. Supermarktmanager Michel de Koning is blij met de boodschappenservice van Acda. ,,Hij is klant bij ons en we maken vaak een praatje. Zo kwamen we ook op het idee om dit boodschappenproject op te zetten. Thomas ontvangt de mail en samen zetten we de boodschappen klaar. De mensen kunnen hun bestelling vervolgens bij ons ophalen en afrekenen.’’

Volgens De Koning is het een uitdaging om de tassen vol boodschappen vol te krijgen, maar gaat het wel lukken. ,,We krijgen onze vracht heel vroeg, rond 06.00 uur, vervolgens zorgen we ervoor dat we eerst de tassen vullen van de ouderen, zorgenden en minder validen. Zij krijgen voorrang en kunnen hun spulletjes vanaf het moment dat de winkel open is, ophalen.’’

Geen landelijk initiatief

De Koning heeft het Jumbo-hoofdkantoor gevraagd of het initiatief landelijk kan worden ingevoerd. Woordvoerster Claire Trügg zegt dat Jumbo de actie toejuicht, maar dat de prioriteit van het hoofdkantoor op dit moment ligt bij het op peil houden van de voedselvoorziening. ,,Het is nog steeds een enorme operatie om de producten tijdig van A naar B te krijgen. Dat gaat nu even voor, maar wij vinden de actie van Thomas Acda en onze collega’s in Amsterdam hartverwarmend. Het staat andere ondernemers natuurlijk vrij om dit ook op te zetten.’’

Sommige Jumbo-winkels ondersteunen met name ouderen door hen ‘s morgens voorrang te geven. Trügg: ,,Ouderen kunnen dan tot 09.00 uur als eerste hun boodschappen doen, daarna de andere klanten. En ook bij Jumbo City in Den Bosch kunnen klanten met een vitaal beroep een boodschappenlijstje inleveren en worden de spullen klaargezet.’’ Jumbo gaat vanaf vrijdag twee keer per dag levenspakketten aanbieden aan medewerkers van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch. ,,In zo’n pakket zitten meerdere maaltijden, zodat het personeel weer even vooruit kan.’’

Extra personeel

De Veghelse supermarktketen zet al een paar dagen extra personeel in om met name de logistiek onder controle te houden.Veel medewerkers van met name de distributiecentra komen uit Oost-Europese landen en hebben besloten terug naar hun vaderland te gaan. Volgens Jumbo zijn er inmiddels maatregelen genomen om het wegvallen van deze groep op te vangen. ,,We zetten meer uitzendkrachten in, vooral uit de non-food retail. In deze sector is nu minder werk, terwijl wij juist om mensen zitten te springen. Ook personeel van La Place biedt zich aan om bij ons aan de slag te gaan. Daarnaast wordt er veel overgewerkt.’’