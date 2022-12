Boos-aflevering over misstanden The Voice meest bekeken YouTubevideo van 2022

Tim Hofman heeft met zijn Boos -aflevering over de misstanden bij The Voice of Holland ruim 10 miljoen weergaven binnengeharkt. De presentator heeft daardoor de meest bekeken YouTubevideo van 2022 in Nederland op zijn naam staan. Dat heeft de streamingdienst vanavond in Koninklijk Theater Tuschinski bekendgemaakt.

Met de documentaire Boos: This is the Voice deed Tim Hofman begin dit jaar de mediawereld op zijn grondvesten schudden. Daarin werden namelijk stevige beschuldigingen geuit richting de makers van het programma The Voice of Holland. Verschillende coaches en medewerkers werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meerdere vermeende slachtoffers deden geanonimiseerd hun verhaal.

De impact was groot. RTL haalde het programma The Voice of Holland van de buis. Coaches Ali B en Marco Borsato zijn nog altijd uit de spotlights verdwenen. Jeroen Rietbergen, de ex-zwager van John de Mol en muzikaal leider bij The Voice, werd ook beschuldigd. Hij gaf toe zich overschrijdend te hebben gedragen. Hij bood onmiddellijk zijn ontslag aan en vertrok naar de Verenigde Staten. Linda de Mol en hij gingen uit elkaar. Het Openbaar Ministerie maakte eind april bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen de vier verdachten (naast Ali B, Borsato, Rietbergen ook nog regisseur Martijn N.). Inmiddels is bekend dat twee aangiftes tegen Martijn N. door het Openbaar Ministerie zijn geseponeerd. De andere onderzoeken lopen nog.

Giel, Thomas en Stefan van StukTV vinden zichzelf terug op de tweede plaats met een aflevering van Het Jachtseizoen, waarin de Bankzitters op de vlucht sloegen voor het drietal. Op de derde plaats staat een video van de NFL: het optreden van onder meer Dr. Dre, Snoop Dogg en Mary J. Blige tijdens de halftimeshow van de Super Bowl.

De Sluipschutters bereiken een vierde plek in de top 10 met de video ‘Je moeder’. Daarin heeft de dochter van cabaretier Leo Alkemade zin in een snoepje, maar Leo zelf heeft zin in in heel andere dingen. Ook het YouTubekanaal van De Telegraaf duikt op in de lijst met een video over de misstanden bij The Voice of Holland.

