Boosheid om bontjas Deense koningin Margrethe bij paasdienst

Op zoek naar-winnares: ‘Als je in die achtbaan zit, gá je gewoon’

13:16 Ze stuitert nog na van de winst in de finale van Op zoek naar Maria, maar veel tijd om na te genieten heeft Nandi van Beurden (30) niet. De musicalactrice moet vol aan de bak om in juni de hoofdrol in The Sound of Music te vertolken.