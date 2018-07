'Borat' zet politici VS voor paal met nep-instructievideo schietpartij crèches

De Britse komiek Sacha Baron Cohen, bekend van zijn alter ego's Borat en Ali G, is terug met een nieuw satirisch tv-programma. Daarin neemt hij de Verenigde Staten onder Trump op de hak. In de eerste aflevering zijn politici te zien die een nep-hulpprogramma steunen dat peuters leert wat te doen bij een schietpartij in een crèche.

Baron kruipt daarbij in de huid van een Israëlische anti-terreurexpert. Die weet de Republikeinse congresleden Dana Rohrabacher (Californië) en Joe Wilson (South Carolina) alsook de voormalige Republikeinse Senaatsleider Trent Lott (nu lobbyist bij een advocatenkantoor in Washington) zover te krijgen dat ze openlijk hun steun uitspreken voor zijn fictieve 'Kinderguardians' hulpprogramma. Dat leert peuters zichzelf te verdedigen ingeval van een schietpartij in hun crèche en omvat onder andere een nep-instructievideo met kinderliedjes en 'gunimals', wapens versierd met knuffeldieren.

De Amerikaanse politici figureren in de eerste aflevering van 'Who is America?' naast fanatieke voorstanders van vuurwapenbezit in de Verenigde Staten en voormalig congreslid en thans radiopresentator Joe Walsh. Hij verklaarde gisteren tegenover CNN te zijn misleid door een tekst op de auto-cue voor te lezen. De anderen reageerden nog niet. Geen van allen heeft de bewuste aflevering al gezien. Ze wordt om 22 uur Amerikaanse tijd (vier uur Nederlandse tijd) uitgezonden op de Amerikaanse betaalzender Showtime.

Het satirische tv-programma is het eerste sinds Baron Cohen's doorbraak met zijn Da Ali G show, ruim tien jaar geleden. Daarin trad hij op als een 'staatsondermijnende' blanke rapper uit Londen en interviewde onder andere Donald Trump en Newt Gingrich, oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In 2006 maakte Baron Cohen Midden-Amerika en Kazachstan belachelijk in zijn nep-documentaire 'Borat'.