Borsato wil dat justitie onderzoek doet naar roddelverspreiders over meisjesmisbruik

UpdateMarco Borsato laat de aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag niet langer over zich heen komen. De 54-jarige zanger laat via zijn advocaten Carry Knoops en Geert-Jan Knoops weten dat hij justitie vraagt om onderzoek te doen ‘naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen’.

Knoops laat daarbij aan deze site weten dat hij met de ‘mogelijke strafrechtelijke gevolgen’ doelt op zowel de personen die Borsato beschuldigen als de verspreiders van de geruchten.

De advocaat bracht vanavond een persbericht naar buiten waarin de tegenstappen worden aangekondigd. Borsato ligt al enige tijd onder vuur nadat verschillende juice-channels, kanalen die ongefilterd roddels over BN’ers verspreiden, de zanger betichten van grensoverschrijdend gedrag bij enkele minderjarige meisjes. Het zou gaan om meisjes van 13 en 15 jaar. Een en ander zou onder meer zijn gebeurd op een barbecue die Marco bij hem thuis organiseerde voor kandidaten die hij in talentenjachten begeleidde.

Maar er is voor zover bekend geen aangifte gedaan of onderzoek gaande naar de aantijgingen. Enkele min of meer bekende mensen uit de showwereld zeggen wel in contact te staan met een of enkele moeders van de vermeende slachtoffers.

Clubtour gecanceld

De verhalen worden versterkt door het feit dat Borsato zich nergens meer liet zien. Een duet met zangeres Emma Heesters ging ineens niet door, Borsato's clubtour werd gecanceld, een spotje voor War Child, waarin hij rond de feestdagen te zien zou zijn, is afgezegd en waarom was hij eigenlijk niet meer te zien in The Voice Kids, waar hij zijn ‘slachtoffers’ zou hebben ontmoet? Tot nu toe bleef het ook stil uit het kamp van de zanger zelf. Tot vanavond Knoops met dit persbericht kwam:

‘Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops’ Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes,’ begint het statement. ‘Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren.’

‘Onderzoek bron van insinuaties’

Het statement gaat daarna verder: ‘Gelet echter op de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen via en in de pers op zijn persoonlijke integriteit en reputatie, heeft het kantoor namens de heer Borsato recentelijk het Openbaar Ministerie benaderd met het verzoek om zelfstandig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen. Het verzochte onderzoek van het OM wordt door de heer Borsato afgewacht. Verdere mededelingen worden op dit moment niet gedaan.’

Het is niet de eerste keer dat het imago van Borsato een dreun krijgt. In 2019 kwam naar buiten dat de artiest een affaire met pianist Iris Hond had verzwegen. Begin vorig jaar koos Borsato voor een leven in de schaduw, in eerste instantie door een burn-out. Later kondigden hij en zijn vrouw Leontine hun scheiding aan. Afgelopen zomer bliezen ze hun relatie nieuw leven in.

Van langer terug dateert ook het faillissement van The Entertainment Group, zijn artiestenbureau in Hilversum dat vooral bekend werd door de organisatie van de Symphonica in Rosso-concerten. Nadat het bedrijf in 2009 ten onder ging, verloor Borsato miljoenen. Hij was zelf nauwelijks bij de bedrijfsvoering betrokken, maar verklaarde tijdens een persconferentie in tranen zich ‘verdoofd, leeg en intens verdrietig’ te voelen.

