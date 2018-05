Boskamp en Kraay ook bij VI Oranje Blijft Thuis

Het zomerse latenightprogramma van Genee, Derksen en Van der Gijp is vanaf maandag 11 juni vijf weken op alle doordeweekse dagen op de buis. Het programma zal op de late avond ruim een uur in beslag nemen: tussen 21.50 en 23.00 uur. Uitgangspunt van de gesprekken aan tafel is het WK voetbal in Rusland dat op 15 juni begint. Nederland doet niet mee aan het toernooi.



Genee, Derksen en Van der Gijp zullen driemaal per week gezamenlijk te zien zijn, aangevuld met een extra sidekick, zoals Kraay jr. en/of Boskamp aan. Op de twee overige dagen ontbreken Derksen en Van der Gijp en presenteert Genee in zijn eentje het programma, samen met een sidekick. Wie dat zal zijn, is nog niet duidelijk.