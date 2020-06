Boze kijkers zoeken Dennis Schouten op na Powned-item: ‘Maak racisme weinig mee’

De reportage die Dennis Schouten (24) vorige week maakte voor Powned van de antiracismedemonstratie in Den Haag heeft kwaad bloed gezet bij een groepje Black Lives Matter-demonstranten. Schouten kreeg midden in de nacht boze mensen aan de deur nadat hij in het item meermaals had verteld ‘dat er in Nederland amper sprake is van racisme’.

De Twentse reporter ziet nu in dat hij de reportage anders aan had moeten pakken. ‘Ik heb honderden reacties gekregen op deze video, positief en negatief’, schrijft hij in een bericht op Instagram. ‘Het was helemaal niet mijn bedoeling om de mensen te komen vertellen dat het racisme in Nederland wel meevalt. Ik ben met een aantal boze mensen in gesprek gegaan en zie in dat het onhandig was van mij om dit te stellen’.

‘We hebben het toch goed?’

In het tv-item vertelde Schouten tegen verschillende demonstranten dat hij het racisme in Nederland ‘allemaal wel vindt meevallen’. ,,Ik maak het maar weinig mee. Ik zie het weinig. We hebben het toch best goed in Nederland? Voor mij is het niet interessant welke kleur je hebt. In Twente hebben we nog veel lol met Zwarte Piet. Ik zoek daar niets achter. Het is allemaal heel erg wat er in Amerika gebeurt, maar waarom moeten we dan in Nederland demonstreren?”, zegt Schouten onder meer.

Geïnterviewde demonstranten reageren gepikeerd op de woorden van de jonge verslaggever. ‘Jij weet niet hoe het is. Jij kan leuk lullen met je blauwe ogen en blonde haar. Ga uit mijn gezicht, vriend’, bijt iemand hem toe. Schouten zegt nu dat het niet zijn bedoeling was mensen te kwetsen. ‘Tijdens demonstraties probeer ik niet mijn mening over te brengen, maar probeer ik altijd advocaat van de duivel te zijn, dat heb ik deze keer op een ongepaste manier gedaan. Niemand heeft de waarheid in pacht, maar als we met elkaar in gesprek gaan/blijven zijn er altijd oplossingen!’

