De langst regerende Queen gaf maar vijf speeches: Elizabeth blijft mysterieus tot de dood

Wassen beelden Harry en Meghan tijdelijk bij andere royals gezet

De wassen beelden van prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn in aanloop naar het platina jubileum van koningin Elizabeth tijdelijk bij de rest van de familie gezet in Madame Tussauds. Daarnaast hebben de beelden van zowel Harry en Meghan als van de rest van de familie een make-over gekregen in het wassenbeeldenmuseum in Londen.

25 mei