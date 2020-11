Vijf sterren voor The Crown 4: nieuw seizoen rekent af met de Windsors

Dennis Schouten openhartig: ‘Afscheid PowNed had op een eerlijke manier gekund’

15:24 Dennis Schouten (25) heeft een zure nasmaak aan zijn afscheid bij PowNed overgehouden. De reporter met de bekende Twentse tongval zegt het ‘onbegrijpelijk en raar’ te vinden dat de omroep tijdens de onderhandelingen niet met een beter bod is gekomen. ,,Je werkt vijf jaar lang kei hard om die grens van 50.000 leden te halen. En als het dan eenmaal is gelukt, hebben ze je in de huidige constructie niet meer nodig”, zegt de jonge verslaggever tegen deze nieuwssite. Van een ruzie tussen beide partijen is overigens geen sprake.