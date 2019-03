Brabants Carnaval klinkt anders dan het Limburgse

Ik ben van boven de sloten, de grote sloten, de riolen, de rivieren. Ik ben niet zo van lalala, van traalala, van rommele, van bommele, van pommele, van schommele, van trommele, ik heb geen hosgenen, dat is het he, geen hosgenen, ik heb geen bierhijs-DNA.



Maarrrr, ik zit nu te carnavalszappen tussen Omroep Brabant en L1, de regionale omroep van Limburg. Op L1 is tot het laatste biertje van dinsdagavond Radio Vasteloavend te horen. Ik sjoefel door me kamer met Beppie Kraft. Danse tot ‘t mörgeleech, ja, het is knatsgek, oet Limburg kump de meziek.



En daar hebben we Fabrizio en Jacky Baggen. ,,Hakke takke, malle balle, we gaan weer carnavalle, lekker zoepe met zijn alle.”



We schakelen naar kebaal, lawaai, lekker veel lawaai bij een optocht. Het komt geloof ik uit Meerssen, een onverstaanbaar vrolijke verslaggeefster ziet de hooglustigheden voorbijtrekken. Ze ziet een Lexitwagen, Limburg uit Nederland.



Carnaval of niet, reclame en nieuws gaan gewoon door. ,,Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Kijk dan op stomaboekje.nl.”



,,Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u ook weer eens voluit kunnen lachen?” Het regionale radiopubliek vergrijst, dat hoor je wel. Je hoort ook regelmatig aanprijzingen voor trapliften en uitvaartverzekeringen.