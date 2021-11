Brabantse Julia (19) maakt K3 weer compleet

Na weken vol optredens en beoordelingen van de juryleden is vanavond bekend geworden wie het nieuwe lid wordt van meidengroep K3. Amy en Julia wisten met een meerderheid van de publieksstemmen in de finale te belanden, maar Hanne en Marthe waren de beslissende factor. Zij kozen voor de 19-jarige Julia, die vanaf nu officieel naast de twee dames op het podium mag schitteren en een compleet nieuw leven tegemoet gaat. ,,Dromen komen uit”, jubelde ze.

Ruim 22.000 aanmeldingen van zowel meisjes als jongens kwamen er binnen toen bekend werd dat iedereen zich mocht opgeven voor de zoektocht naar het derde K3-lid. Gisteravond vielen de laatste twee jongens af en dus strijdden Diede, Julia, Amy en Celester voor een plekje in de meidenband. In de grande finale van vanavond zongen de artiesten in de dop diverse nummers en werden ze voorzien van jurycommentaar door onder meer Gordon en Samantha Steenwijk. Maar, anders als voorgaande afleveringen, mocht het publiek vanavond bepalen wíe er met de winst vandoor zou gaan.

Gedurende de avond was de spanning in de studio zichtbaar én voelbaar. In het eerste beslismoment moest de 21-jarige Diede het veld ruimen. Julia, Celester en Amy bleven over, maar ook de Utrechtse Celester zag haar droom aan zich voorbij gaan ,,Ik heb alles eruit gehaald wat ik kon”, reageerde ze positief op haar vertrek.



Julia en Amy bleven over, maar toen kwam, na de spanning flink te hebben opgebouwd, het verlossende antwoord. ,,Deze kandidaat hebben wij ons echt zien groeien. En het gevoel dat we hebben bij deze persoon, is het gevoel dat we ook echt willen hebben. De persoon die van K2 weer K3 gaat maken is... Julia!”, riepen de zangeressen uit.



De 19-jarige blonde Julia, die uit Bergen op Zoom komt, kon haar oren niet geloven. ,,Wauw, nee, ik kan niks zeggen. Dromen komen uit”, was het enige dat ze, met tranen in haar ogen, uit kon brengen.

Volledig scherm Amy en Julia tijdens de finale © SBS

Rollercoaster

In februari dit jaar maakte K3'tje Klaasje Meijer tijdens een persconferentie bekend de meidengroep te verlaten. Ondanks de geweldige jaren vond Meijer het tijd om haar ‘vleugels uit te slaan’ en ‘een andere invulling aan haar leven te geven’. Medezangeressen Hanne en Marthe waren zelf nog niet klaar met hun K3-carrière, en zo ontstond de zoektocht naar een nieuw lid. Het is de derde keer dat er wordt gewisseld in de formatie van K3 en voor het eerst hoefde het nieuwe lid geen vrouw te zijn. Maar dat is het toch geworden, want de laatste twee mannen strandden in de halve finale.

Hanne en Marthe lieten eerder aan deze site weten dat het nieuwe lid zich absoluut geen zorgen hoeft te maken. ,,Na zes jaar K3 weten we inmiddels wel hoe we het moeten aanpakken. Dat gaat voor de nieuwe persoon heel fijn zijn. We kunnen veel meer rust bieden en diegene zich thuis laten voelen, hoewel het een rollercoaster gaat worden.”

