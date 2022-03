Brabantse Julia straalt tijdens eerste K3-show: ‘Zenuwachtig, maar enorm blij’

Halfzus klaagt Meghan aan voor laster in Op­rah-interview

Meghan Markle is door haar halfzus Samantha aangeklaagd voor uitspraken die de hertogin van Sussex deed in het interview dat ze met haar man prins Harry gaf aan Oprah Winfrey. Volgens rechtbankdocumenten in handen van de New York Post beschuldigt de 57-jarige haar halfzusje van ‘onware en kwaadaardige statements’.

