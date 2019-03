Brabantse Peter gaat af op Linda's ‘gevoel’ en moet het doen met 29.000 euro

Betalen op festivals kan nu met mobieltje

8:03 In de rij staan voor muntjes of kluisjes bij de kassa. Muntjes die na een festival nog in je broekzak zitten. Bij de festivals die Apenkooi Events organiseert, is dat voorbij. De organisatie stapt over naar mobiel betalen met behulp van een app. Organisaties als ID&T (Mysteryland, Thunderdome), Mojo (Lowlands) en Buro Pinkpop volgen de ontwikkelingen op de voet.