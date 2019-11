Brace, Prem en Henry van Loon gaan Ali B. roasten

Brace en Ali B. zijn geen onbekenden van elkaar. Sterker nog, de twee bestempelen elkaars als broers. Zo nam Ali B. de zanger onder zijn vleugels om aan een comeback te werken. ,,Eindelijk, eindelijk kan ik Ali eens aanpakken.Ik kan echt niet wachten en ik kijk er enorm naar uit!”, reageert Brace enthousiast.



Voor Henry van Loon is de bühne van The Roast geen vreemde plek: hij deed al eerder mee aan The Roast of Giel Beelen. Het optreden van Henry ging viraal en is inmiddels duizenden keren bekeken op YouTube.



Ook Prem Radhakishun, de man die bekend staat om zijn uitgesproken mening, neemt deel aan The Roast en mag zich uitleven. De advocaat en televisiemaker schoof vaak aan bij De Wereld Draait Door, waar ook Ali B. te gast was. ,,Ik ben onder mijn steen vandaan gekropen om mijn dierbare broeder Ali te roasteren. Ik kan niet wachten om hem eens flink de waarheid te vertellen!”



De rest van de ‘roasters’ worden op een later moment bekendgemaakt. The Roast of Ali B. is 17 december om 21.30 uur te zien op Comedy Central.